raisport.rai

(Di giovedì 28 marzo 2019) TORINO, 28 MAR - Seduta fisioterapica per Cristiano Ronaldo, rientrato oggi alla Continassa e subito visitato dallo staff medico bianconero. Allenamento in gruppo per De Sciglio: a due giorni dal ...

lazio_magazine : JUVENTUS - CR7 comincia la fisioterapia - apetrazzuolo : JUVENTUS - CR7 comincia la fisioterapia - petrazzuolo : JUVENTUS - CR7 comincia la fisioterapia -