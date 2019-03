Ciclismo | Catalogna | Lopez vince 4 a tappa

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...