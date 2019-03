Castrazione chimica | scontro in maggioranza Botta e risposta Grillo-Salvini

La Castrazione chimica divide M5s e Lega : tutto rinviato sul "codice rosso" : tutto rinviato sul "Codice rosso". La maggioranza giallo-verde non trova la quadra sulle norme per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere e l'unica soluzione è prendere tempo. Stavolta il casus belli è la proposta della Lega sulla castrazione chimica. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che la discussione sul ddl riprenderanno il 2 aprile, martedì prossimo. Una riunione convocata in tutta ...

Kazakistan. Violenta bimba di 4 anni : condannato alla Castrazione chimica - viene salvato in extremis : Il trentenne era stato incarcerato per aver Violentato una bambina di quattro anni nel 2008. Tuttavia il giudice di appello Nurmakhan Zhorabekov ha stabilito che la legge introdotta dall'ex presidente del Kazakistan l'anno scorso non è retroattiva.Continua a leggere

Castrazione chimica - ministra Gulia Grillo dice no a Salvini : “Non è possibile dare l’ok” : La ministra Giulia Grillo ha detto che introdurre la Castrazione chimica come pena per gli stupratori non è una strada percorribile: "Io sono il ministro della Salute e sono anche un medico quindi non posso essere a favore di un provvedimento che riduca l'integrità psico-fisica di una persona".Continua a leggere

Giulia Bongiorno - la battaglia con Matteo Salvini : "Castrazione chimica - ecco in quali casi" : Con il sì alla legge sulla Legittima difesa, approvata oggi 28 marzo in Senato, "ci sarà un Paese con meno vittime che dovranno affrontare calvari giudiziari: si eviteranno ingiusti processi a chi si difende", commenta Giulia Bongiorno in una intervista a Il Messaggero, "e sì, sarà anche più sicuro.

Stupro di gruppo a Catania - Salvini : “Castrazione chimica per i vermi violentatori” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini si è espresso sui fatti di Catania, dove nei giorni scorsi 3 giovani hanno violentato una ragazza alla pari americana di 19 anni. La vittima ha accusato Roberto Mirabella, 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, entrambi di 19, di averla attirata da un bar della città, prima di violentarla in un parcheggio e filmare lo Stupro. Dopo l’arresto dei 3 ragazzi, Salvini ha twittato: “Per i vermi ...