Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19 | 15

(Di mercoledì 27 marzo 2019)DEL 27 MARZOORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA; RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA. DA GIANGUIDO ...

