Il Capitano Ultimo all’Istituto di Istruzione Superiore Gregorio da Catino di Poggio

La cucina di Roma insieme ai volontari del Capitano Ultimo : La cucina Romanesca sulla strada dei poveri. Un evento organizzato dall'Associazione volontari Capitano Ultimo per domenica prossima nello spazio di via della Tenuta della Mistica, a Roma. Tutti a ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : 'Complotti ed eversione. Ci vediamo in Tribunale' : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio , il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina , non ha affatto apprezzato i ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : "Complotti ed eversione. Ci vediamo in Tribunale" : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio, il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina, non ha affatto apprezzato i passaggi sul caso Consip e sull'attività dello stesso ufficiale nell'intelligence. "Leggo che Renzi p

Consip - Capitano Ultimo querela Renzi per il suo ultimo libro : Il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, che catturò Totò Riina, ha pronta una querela per l'ex premier Matteo Renzi: "Di Renzi non me ne sono occupato prima e non me ne occupo ora. Ho dato mandato al mio avvocato di agire nelle sedi competenti contro le persone che mi attribuiscono cose che non ho mai detto e azioni che non ho mai compiuto"Continua a leggere

Perché il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi : Il colonnello dei carabinieri noto per la cattura del boss di Cosa Nostra Totò Riina ha deciso di querelare l'ex premier per...

Capitano Ultimo in corsa per la presidenza del Sindacato dei carabinieri : Nasce oggi il Sim, il primo Sindacato italiano militare dedicato ai carabinieri che sarà presieduto dal colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo.Il ministo della Difesa, Elisabetta Trenta, come ricorda il Fatto Quotidiano, lo scorso 18 gennaio, ha firmato l'atto cui riconosce all'Arma dei carabinieri la possibilità di dar vita a un proprio Sindacato che tuteli le condizioni di lavoro e di salute dei militari e che avrà voce in capitolo ...

Nasce il primo sindacato Carabinieri : "Capitano Ultimo presidente" : Nasce il primo sindacato Carabinieri: "Capitano Ultimo presidente" La prima assemblea del Sim Carabinieri si tiene a Roma, il 2 febbraio. E in quell'occasione si attende la probabile nomina a presidente del colonnello Sergio De Caprio che arrestò Totò Riina. Lui: "Sarebbe un grandissimo onore e ...

Il Capitano Ultimo presidente del Sim - il nuovo sindacato dei carabinieri : Sarà il colonnello Sergio De Caprio - il capitano Ultimo - ad essere indicato domani come presidente del primo sindacato dell'Arma e delle Forze armate, il SIM carabinieri. De Caprio parteciperà in videoconferenza all'atto costitutivo del sindacato che si svolgerà domani in un hotel di Roma e vedrà la partecipazione di 250 carabinieri da tutta Italia, mentre il 6 febbraio è in programma una conferenza stampa con la presenza ...

Nasce il primo sindacato Carabinieri : 'Capitano Ultimo presidente' - : La prima assemblea del Sim Carabinieri si tiene a Roma, il 2 febbraio. E in quell'occasione si attende la probabile nomina a presidente del colonnello Sergio De Caprio che arrestò Totò Riina. Lui: "...

Nasce sindacato militare : 'Capitano Ultimo' presidente : di Marco Mazzù Dalla cattura di Totò Riina alla guida del primo sindacato militare italiano: inizia una nuova avventura per il 'Capitano Ultimo' , come viene ancora chiamato il colonnello Sergio De ...

Capitano Ultimo presidente del primo sindacato dei Carabinieri : Sabato a Roma si terrà l'assemblea costitutiva del Sim Carabinieri, il primo e finora unico sindacato militare. Come presidente del neonato sindacato - dice Antonello Serpi, segretario generale del neonato sindacato - verrà proposto il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina."Se l'assemblea del nuovo sindacato Sim Carabinieri dovesse scegliere me come presidente sarebbe un grandissimo ...