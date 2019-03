I risultati di uno studio dimostrano che si sta riducendo la progressione della

"La musica metal ispira gioia - non violenza". I risultati di uno studio : Il testo della canzone Eaten, della band death metal Bloodbath, non lascia tanto spazio all'immaginazione. Il brano parla evidentemente di cannibalismo ma né questa canzone, né altri testi del genere, suscitano violenza. Come riporta la BBC, questa è la conclusione della ricerca della Macquarie University che ha usato la canzone in questione per alcuni test psicologici. La ricerca ha rivelato che gli appassionati del genere ...