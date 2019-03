repubblica

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ... Oiv,, sempre guidato da Luigi Fiorentino, oggi capo di gabinetto del ministero delle Politiche agricole, e dal professor Luciano Hinna, docente di Economia aziendale all'Università di Roma Tor ...

repubblica : Cnr, un altro premio per l'ex direttore generale indagato - AriannaFinos : RT @corzunino: Cnr, un altro premio per l'ex direttore generale indagato - corzunino : Cnr, un altro premio per l'ex direttore generale indagato -