Carceri | in Italia sovraffollamento al 129% | duemila detenuti in più in un anno

gazzettadelsud

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ilnelle"non una fake news" : secondo gli ultimo dati, aggiornati al 26 marzo i posti regolamentari disponibili nei 191 istituti di penani sono 46.904 ma vi sono ...

LaStampa : Carceri, l’allarme del garante: il sovraffollamento in Italia è salito al 129 per cento - Riccbergna : L’allarme del Garante - Carceri, sovraffollamento al 129 per cento: negli istituti detenute 60.512 persone | italia… - Ivan_Ferrara_ : RT @jacopo_iacoboni: Nelle 191 carceri d'Italia ci sono 60512 persone I posti in regola sono 46904 I detenuti in più sono 13608 Il sovra… -