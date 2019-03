ansa

(Di martedì 26 marzo 2019) ROMA, 26 MAR - Danneggiavano le proprie palestre e poi denunciavano di avere subito un atto vandalico con l'obiettivo di incassare il risarcimento delleal fine di rinnovare i locali. ...

raspa90 : RT @AnsaToscana: Truffa a assicurazioni,arresto ex agenti. Anche ex questore di Firenze, simulavano danni a palestre #ANSA - AnsaToscana : Truffa a assicurazioni,arresto ex agenti. Anche ex questore di Firenze, simulavano danni a palestre #ANSA - ToscanaBT : Ansa #news #Toscana:Truffa a assicurazioni,arresto ex agenti -