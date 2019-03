«The Twilight Zone» | i primi trailer del remake di Jordan Peele

gqitalia

(Di martedì 26 marzo 2019) Un pesce di aprile come non c’è mai stato: il prossimo 1 aprile è la data della premiere di The, uno dei titoli più attesi dell’anno. La serie, che con i successivi episodi andrà in onda su CBS All Access a cadenza settimanale dall’11 aprile, è ildi Ai confini della realtà, secondo la visione di, che ne è produttore e narratore. A una settimana dalla premiere, la piattaforma on-line ha rilasciato gli angosciantidelle prime due puntate, disponibili proprio dall’1 aprile.Il primo episodio di Thesi intitola The Comedian e racconta di un comico (Kumail Nanjiani) che stenta ad affermarsi, fino all’incontro con un uomo misterioso (Tracy Morgan) che sembra potergli offrire tutto ciò che desidera. Ma qual è il prezzo del ...

moviestruckers : #TheTwilightZone: il trailer ufficiale dei primi due episodi del reboot prodotto da #JordanPeele - paul_beattie : @Tullyherron Cimitero di Protestanti, Trastevere beyond the Santa Maria square, (find Santa Cecilia while you’re th… -