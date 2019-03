Salvini | prima uscita pubblica con la «leopoldina» Francesca Verdini

Francesca Verdini è la nuova fidanzata di Matteo Salvini : prima uscita pubblica al cinema per Dumbo : prima uscita pubblica per Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini. I due sono comparsi insieme all'anteprima di Dumbo, il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney,...

Elisa Isoardi dimenticata : la prima foto di Salvini con un’altra : Elisa Isoardi, ora è ufficiale: Matteo Salvini ha un’altra. La foto Ieri il portale Dagospia.it ha lanciato un’indiscrezione inerente a un presunto flirt tra il Ministro dell’interno Matteo Salvini e Francesca Verdini. E dopo tanto parlare su tutta questa intricata faccenda ecco che i due sono venuti finalmente allo scoperto. Difatti poco fa il direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, ha pubblicato su instagram una foto ...

Bersani : “Salvini? Un giaguarino - Berlusconi era un giaguaro. Renzi? Faceva il Blair quando Blair era di 20 anni prima” : “Chi fermerà Salvini? La realtà. Siamo abituati un po’ al suo protagonismo, agli effetti comunicativi, a qualche vena di bullismo e anche a qualche risultato, ma sproporzionato rispetto alla comunicazione sovrabbondante. Salvini non è tutta fuffa, ma molta sì. Questi giaguari qui sono sempre in campagna elettorale. Ma chi sta in bottega?“. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite de ...

Pd - prima direzione con Zingaretti 'Basilicata - no a tentativi consolatori. Guardare a elettori traditi da Salvini e M5s' : C'è un nostro elettorato che si è astenuto e che ricomincia a Guardare con interesse alla nostra iniziativa politica. C'è un elettorato che si sente tradito dal M5s nel suo bisogno di cambiamento'. ...

Autonomia : Salvini inizio percorso sarà prima delle Europee : La Lega punta ad avviare il percorso verso l'Autonomia prima delle elezioni Europee. A confermarlo e' stato il leader del Carroccio, Matteo Salvini.

Il PD perde la Basilicata dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Basilicata al centrodestra - vince Bardi. Salvini : «7 a 0 alla sinistra». Di Maio : M5S prima forza - nessun crollo : Il centrodestra vince anche in Basilicata. Quando mancano ormai poche sezioni (ne sono state scrutinate 662 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra Vito Bardi...

Basilicata al centrodestra - Salvini : «7 a 0 alla sinistra». Di Maio : M5S prima forza - nessun crollo : Il centrodestra vince anche in Basilicata. Quando mancano ormai poche sezioni (ne sono state scrutinate 662 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra Vito Bardi...

Salvini gela il baby eroe : "Vorrebbe lo ius soli? Prima si faccia eleggere" : Matteo Salvini alza il muro sullo ius soli e frena pure sulla concessione della cittadinanza al ragazzino eroe di San Donato Milanese, Ramy. La posizione del leader del Carroccio rispetto alla ...

Via della Seta - Di Maio : “Italia arrivata prima - ma non vogliamo scavalcare partner Ue. Salvini? Io penso ai fatti” : Nel giorno del bilaterale tra Italia e Cina a Villa Madama a Roma, con la presenza del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e del premier italiano Giuseppe Conte, è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a rivendicare: “Solo gli accordi firmati qui oggi in sostanza valgono 2,5 miliardi di euro. Accordi che hanno un potenziale di 20 miliardi di euro”. “Irritazione da parte di ...