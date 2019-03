MotoGP | GP Argentina 2019 | numeri | statistiche e curiosità

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Il polso va meglio - meno dolore alle costole. Fiducioso per l’Argentina” : Jorge Lorenzo sta cercando di recuperare dagli infortuni allo scafoide sinistro e alla prima costola destra, il pilota della Honda ha faticato tre settimane fa durante il GP del Qatar che ha aperto il Mondiale MotoGP ma spera di poter essere competitivo in occasione del GP d’Argentina che andrà in scena nel weekend. Lo spagnolo non è ancora al top della forma fisica ma cercherà sicuramente di mettersi in luce in sella alla RC213V come ha ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina. Un solo podio e due cadute su cinque partecipazioni a Termas de Rio Hondo : Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe regina Andrea Dovizioso ha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un ...

MotoGP - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGP – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno in vista dell’Argentina : “ecco come sto” : Jorge Lorenzo si lascia gli infortuni alle spalle? Le parole del maiorchino della Honda in vista del Gp d’Argentina Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se Marquez e Dovizioso saranno ancora una volta ...

MotoGP – Marc Marquez fiducioso e sicuro di sè in vista dell’Argentina : “ecco quale è il mio obiettivo” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del campione de mondo in carica in vista del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se ...

Dove vedere la MotoGP Argentina 2019 in diretta streaming - tv o replica : Dove vedere la MotoGP Argentina 2019 in diretta streaming, tv o replica. Il 31 Marzo 2019 alle ore 20:00 si torna in pista con la seconda gara del Motomondiale. Si prevede un Gran Premio di Argentina infuocato dato che i piloti cercheranno la conferma o il riscatto dalla precedente gara di Losail (vinta da Dovizioso). Venerdì 29 Marzo andranno in scena le prova libere che proseguiranno poi Sabato 30 insieme alla qualifiche. Autodromo ...

MotoGP – Allenamento con… scuse per Vinales in vista del Gp d’Argentina [VIDEO] : Maverick Vinales allena le sue qualità in pista con una vecchia moto: lo spagnolo si prepara così al Gp d’Argentina E’ iniziata una nuova settimana che lascerà col fiato sospeso gli appassionati dei motori: un weekend scoppiettante con la F1 e la MotoGp che renderanno quest’ultima domenica di marzo davvero infuocata. A due settimane dal Gp del Qatar, i campioni delle due ruote si spostano sul circuito di Termas de Rio ...

MotoGP : Brembo al GP d’Argentina 2019 : Dopo un inizio di stagione ricco d’azione, la MotoGP vola in Sudamerica per il GP d’Argentina che si disputa dal 29 al 31 marzo all’Autódromo de Termas de Rio Hondo. Situato nella provincia di Santiago del Estero, nell’Argentina settentrionale, il circuito è stato disegnato dall’italiano Jarno Zaffelli. E italiani, naturalmente Brembo, sono anche i freni […] L'articolo MotoGP: Brembo al GP d’Argentina 2019 sembra essere ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Valentino Rossi confida in una pista tradizionalmente favorevole alla Yamaha per colmare il gap : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce in attesa di un giudizio che, forse, quest’oggi arriverà da Ginevra sul famoso spoiler ...

MotoGP in tv - orari Sky e TV8 del GP d’Argentina 2019 : Valentino Rossi vuole mettere una pietra sopra il primo GP stagionale del calendario del Mondiale di MotoGP e l’occasione per riscattarsi dopo un esordio opaco arriva nel fine settimana: in programma c’è il GP dell’Argentina. A Termas de Rio Hondo si inizierà con le prime prove libere venerdì 29 e si chiuderà con la gara domenica 31. Il fine settimana del Gran Premio dell’Argentina di MotoGP sarà trasmesso in diretta tv ...

MotoGP – Si vola a Termas de Rio Hondo per il 2° appuntamento stagionale : ORARI e DIRETTA TV del Gp d’Argentina : ORARI e Dirette tv del Gp d’Argentina: i piloti in viaggio verso Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp Torna in scena la MotoGp: i piloti si spostano a Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento dell’anno. Dopo lo spettacolo del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere i campioni delle due ruote nuovamente in pista per il Gp d’Argentina. Sarà ancora duello tra Marquez e ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Honda contro Ducati a Rio Hondo? : Rio Hondo è al suo sesto weekend di gara, ma all'Argentina spetta un primato curioso: fu il primo GP extra-europeo del Motomondiale. Era il 1961, ed il mondiale si disputava già da 12 anni quando le ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Argentina. Dal successo del 2015 - alle battaglie con Marquez : Dopo tre settimane il Motomondiale MotoGP 2019 torna in scena in Argentina sul circuito di Termas de Rio Honda dove, per un motivo o per un altro, succede sempre qualcosa di interessante. Si tratta di un appuntamento che è tornato in calendario solamente dalla stagione 2014, dopo diversi anni di pausa. Anche se non si tratta di una delle sue piste preferite, andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi nella gara sudamericana. Il ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Mondiale MotoGP tornerà protagonista nel prossimo fine settimana con il GP d’Argentina 2019, in programma nel weekend del 29-31 marzo. Dopo l’esordio col GP del Qatar, il campionato torna dopo una pausa di tre settimane a Termas de Rio Hondo che si preannuncia altamente spettacolare e incerta: tutti i piloti cercheranno un pronto riscatto o la conferma dei risultati ottenuti a Losail, ne vedremo davvero delle belle in un fine ...