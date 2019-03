Mario Sconcerti | ' La Juve fa cose che tutto il calcio insieme non riesce a fare'

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019), nel suo ultimo editoriale sul Corriere della Sera ripreso da diverse testate giornalistiche, ha affrontato un tema forse inconsueto, ma certamente significativo. Il ruolo di leader dellantus all'interno del movimento calcistico italiano. Un ruolo che dovrebbe essere preso ad esempio dalle altre società dima anche dalla Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Anche perché, come ha evidenziato lo stesso, lantus "cheilnon". E, per esemplificare, il giornalista sportivo non fa riferimento solo al confronto tra la squadra maschile e la Nazionale maggiore. Ma cita anche il lavoro fatto dalla società bianconera nell'ambito della crescita del movimento calcistico femminile.I consigli alla Nazionale di Mancini Dopo la vittoria contro la Finlandia che ha portato all'attenzione del grande ...

sciallatweet : Balotelli Mario uno dei pochi che ha il coraggio di dire a sconcerti che non capisce un cazzo, lo convocherei solo per questo - AndreaPintore5 : RT @GiuSette7: Se qualcuno non avesse ancora letto l'editoriale di Mario Sconcerti, glielo riassumo io con le sue 2 righe più belle e fottu… - er_pinturicchio : RT @GiuSette7: Se qualcuno non avesse ancora letto l'editoriale di Mario Sconcerti, glielo riassumo io con le sue 2 righe più belle e fottu… -