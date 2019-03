Italia-Liechtenstein 4-0 La diretta Ancora Quagliarella su rigore Ospiti in 10 | squadre

Ramy e Adam - selfie con Chiellini prima di Italia -Liechtenstein : Ramy e Adam , i due coraggiosi ragazzini che hanno sventato il sequestro del loro scuolabus la scorsa settimana, erano allo stadio Tardini di Parma, invitati dalla Federcalcio, per assistere a Italia-...

Italia a caccia del bis col Liechtenstein : Nuova sfida azzurra per le qualificazioni a Euro 2020 . A Parma, in campo, l'Italia sfida il Liechtenstein . Obiettivo, gol e gioco. E la strada si fa subito in discesa: la squadra di Mancini passa ...