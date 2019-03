In miglioramento ma qualche disturbo

retemeteoamatori

(Di martedì 26 marzo 2019) Il fronte freddo che ha attraversato l’Italia in questo avvio di settimana, nella giornata di Mercoledì interesserà i settori del Sud Italia, mentre al Nord Italia il tempo rimarrà stabile (Vedi Bollettino Meteo).Da Giovedì l’Anticiclone delle Azzorre che spingerà la saccatura sull’Europa orientale, e di conseguenza apporterà sull’Italia, condizioni di tempo stabile sui settori del Centro-Nord, ad esclusione dell’estremo sud che vedrà ancoraprecipitazione.Per il weekend avremo ancora stabilità con il sole come protagonista. Interessante però quanto ci indica la modellistica per i primi di Aprile, dove una perturbazione di origine atlantica, potrebbe interessare il nostro paese. Ne riparleremo e ve ne daremo conferma nei prossimi giorni.A livello termico, le temperature subiranno un nuovo aumento con valori che ritorneranno in ...

