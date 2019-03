Copyright | UE approva articolo 11 e 13 fortemente contestati da Google

Copyright - l’Europarlamento approva la direttiva : equo compenso in Rete Google : «Impatterà sulle economie Ue» : I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

Il Parlamento europeo approva la riforma del Copyright : Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessità di ...

Copyright : Parlamento Ue approva la riforma : 348 sì, 274 no (tra cui quelli di Lega e M5S) e 36 astenuti: la votazione sulla temutissima riforma del Copyright si è tenuta oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo e ha visto approvare la nuova direttiva sul diritto d'autore. Si tratta di una riforma molto vasta, che non si può sintetizzare in poche parole, ma il "cuore" della nuova direttiva è che mira a salvaguardare creatori ed editori di notizie che potranno negoziare ...

Il Parlamento Ue ha approvato la direttiva sul Copyright : l’eurodeputato Alex Voss interviene durante la discussione in aula (foto: FREDERICK FLORIN / AFP) Il Parlamento europeo ha approvato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti la discussa riforma del copyright che estende il diritto d’autore anche al mercato unico digitale, durante la sessione plenaria a Strasburgo. La proposta passa ora al Consiglio dell’Ue. Il via libera è arrivato dopo due anni di negoziati che hanno diviso sia gli stati membri ...

Copyright spacca il parlamento Ue - alla fine Bruxelles approva nuova direttiva : Il parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul Copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessita' di garantire la liberta' su internet e la giusta remunerazione ai titolari dei diritti autore. Il testo e' stato approvato con 348 voti a favore, 274 contro e 34 astensioni. La direttiva intende garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore si ...

Copyright - approvata la riforma Ue : cosa cambia per giornali e utenti di internet : La direttiva intende garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore di lunga data, validi nel mondo offline, si applichino ora anche online. YouTube, Facebook e Google News sono alcune delle ...

La direttiva Ue sul Copyright è stata approvata dal Parlamento Europeo - Sky TG24 - : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti