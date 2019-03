Cittadinanza a Ramy | quel che non torna nelle parole di Salvini

Salvini : 'Sì Cittadinanza a Ramy - è come mio figlio' : "Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o ...

Matteo Salvini : "Sì alla Cittadinanza a Ramy. È come mio figlio" : "Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito del ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese nel corso della registrazione ...

Salvini : sì alla Cittadinanza a Ramy : 14.41 "Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese. Anche se il ministro è tenuto a far rispettare le leggi, per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Salvini, a proposito di Ramy, il ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese.

Cittadinanza A RAMY/ Bonafede vs Salvini 'Diamo questo riconoscimento a un ragazzino' : CITTADINANZA a RAMY, il ministro della giustizia, Bonafede, è convinto che il giovane marocchino debba avere questo riconoscimento

Cittadinanza Ramy - Salvini non vuole : 'La do solo a chi ha la fedina penale pulita' : La possibilità di dare la citadinanza a Ramy, il 13enne egiziano che ha chiamato i soccorsi quando l'autista senegalese voleva dare fuoco al pullman, sta dividendo il governo. Si sta discutendo più su questo aspetto che sul fatto gravissimo che lo ha generato, ovvero delle motivazioni che hanno spinto quell'uomo a quel gesto e sul perché si trovava a condurre un mezzo con dei bambini nonostante i suoi precedenti. Salvini nega la Cittadinanza a ...

Ramy - Luca Telese contro Matteo Salvini : "Laido e ridicolo" - perché deve dargli la Cittadinanza : "Una follia". Luca Telese su Twitter non nasconde la sua posizione a favore della concessione della cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne italo-egiziano protagonista del salvataggio degli altri 50 studenti dell'autobus dirottato dall'autista-terrorista senegalese Ousseynou Sy a San Donato milanese

Ramy - Alfonso Bonafede bombarda Salvini : "Sì alla Cittadinanza - e lo Ius soli...". M5s - l'incidente perfetto : Il M5s schiera anche Alfonso Bonafede contro Matteo Salvini sul tema, delicatissimo, della cittadinanza a Ramy. Dopo Luigi Di Maio, il ministro della Giustizia grillino intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital torna alla carica: "Credo sia necessario dare riconoscimento a un bambino che ha dimos

Cittadinanza a Ramy - Di Maio : “Si conceda subito”. Salvini frena : “Accertamenti su un parente” : Il M5S spinge affinché venga al più presto concessa la Cittadinanza a Ramy, il ragazzino-eroe. Le autorità stanno verificando se ci sono i presupposti: un parente del 13enne risulta avere problemi con la giustizia. Salvini: "Conto di incontrare Ramy il prima possibile e di fare quello che la legge mi permette di fare e non faccio quello che la legge non mi permette di fare".Continua a leggere