Bethesda | DOOM Eternal | RAGE 2 | Wolfenstein | Youngblood e Fallout 76 saranno pubblicati

(Di martedì 26 marzo 2019) Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di come molti sviluppatori e publisher abbiano deciso di portare i loro giochi in esclusiva sull'Epic Games Store., tra i più importanti protagonisti del settore, ha invece deciso di supportare Steam, annunciando l'arrivo di alcuni titoli di punta sulla piattaforma di Valve.La compagnia, dunque, sta rivedendo i suoi piani per rendere2 e altri giochi imminenti in esclusiva per il proprio launcher, confermando chetutti venduti su Steam.Confermati per il negozio di Valve2,: Cyberpilot e (soprattutto). Oltre a questi ci sarà anche76 in arrivo su Steam "alla fine di quest'anno", anche se non è stata comunicata una data di pubblicazione precisa.Leggi altro...

