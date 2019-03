A Cesano centro d' eccellenza della Nato in supporto a Paesi in crisi

notizie.tiscali

(Di martedì 26 marzo 2019) ... ha insistito, che deve essere il frutto di uno "sforzo multidisciplinare", fatto non soltanto da personaleDifesa ma anche di altre entità dello Stato: Giustizia, Economia, Pubblica istruzione,...

NSPCOE : RT @SM_Difesa: #SavetheDate #ForzeArmate Il 26marzo alle ore 10.00 cerimonia di inaugurazione del Centro di Eccellenza della #NATO per la S… - VideogamesParty : Partecipa gratuitamente alle attività di Just Dance presso il Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone! - Sabato 30… - NATOSFACOE : RT @SM_Difesa: #SavetheDate #ForzeArmate Il 26marzo alle ore 10.00 cerimonia di inaugurazione del Centro di Eccellenza della #NATO per la S… -