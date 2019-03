Xiaomi Mi 9 SE Global è disponibile su GearVita | con un codice sconto esclusivo

Non è ancora il momento di stappare lo champagne - ma Xiaomi Mi 9 SE arriverà nel mercato globale : Xiaomi Mi 9 SE quindi uscirà dai confini cinesi, questo è ormai certo, però ci sono ancora alcune cose da capire prima di fare i salti di gioia e stappare lo champagne. L'articolo Non è ancora il momento di stappare lo champagne, ma Xiaomi Mi 9 SE arriverà nel mercato globale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 riceve una nuova versione Global Stabile con miglioramenti a fotocamera e AoD : Xiaomi Mi 9 riceve un nuovo aggiornamento di MIUI 10 Global Stabile, con novità riguardanti la fotocamera, la modalità AoD e alcune correzioni.

Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere Android 9 Pie con la MIUI 10 Global Stabile : Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie in versione Global Stabile, dopo la fase di test in versione beta.

Xiaomi annuncia MIUI 10 Global Beta per Redmi Note 7 e Note 7 Pro : Il team di Xiaomi ha deciso di dare il via al programma di Beta testing per la ROM Globale dei Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Le cuffie true wireless Xiaomi Mi AirDots arrivano anche in versione globale su GearVita : Sul noto store GearVita è disponibile la versione globale degli auricolari true wireless Xiaomi Mi AirDots, con un codice sconto molto invitante.

Xiaomi rilascia la MIUI 10 Global Beta 9.3.14 con alcuni fix : MIUI 10 Global Beta 9.3.14 rilasciata per moltissimi dispositivi ma con pochissime novità.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta : Dopo una fase di Beta privata Xiaomi ha iniziato il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, insieme alla nuova Global Beta.

MIUI 10 Global Beta 9.3.7 porta la modalità a 48 megapixel su Xiaomi Mi 9/9SE e Redmi Note 7 : Con la nuova release di MIUI 10 Global Beta, arrivata alla versione 9.3.7, arriva una modalità a 48 megapixel per Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE e Redmi Note 7.

Redmi Note 7 Global - Amazfit Cor 2 - Xiaomi Mi AirDots - Honor Band 4 - caricabatterie wireless e altro in offerta su GearVita : Redmi Note 7 Global. Amazfit Cor 2, Honor Band 4 e molti altri prodotti sono in offerta limitata su GearVita, con spese di spedizione incluse.

Xiaomi Mi 9 SE avvistato con MIUI 10 Global - lancio globale imminente? : Xiaomi Mi 9 SE è stato avvistato al MWC 2019 con la MIUI 10 Global Stable facendo pensare ad un suo arrivo in tempi brevi sui mercati internazionali.

Android 9 Pie per Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro è in arrivo : Xiaomi cerca beta tester per la Global Beta : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che posseggono uno Xiaomi Redmi Note 5 o uno Xiaomi Redmi Note 6 Pro e che sono in attesa di saperne di più sull'aggiornamento ad Android 9 Pie.

Xiaomi Redmi Note 5A e Note 5A Prime ricevono finalmente MIUI 10 Global Stabile : Dopo una lunga serie di rinvii, dovuti a problemi critici, Xiaomi è finalmente riuscita a rilasciare la versione Stabile di MIUI 10 Global per Xiaomi Redmi Note 5A/5A Prime.

Marce ingranate per Xiaomi Mi 8 Lite : Android Pie beta sulla Global Version : Ci sono buone notizie per lo Xiaomi Mi 8 Lite, la Versione economica dell'attuale top di gamma del brand cinese, anche se ancora per poco (non è passata neanche un'ora da che vi abbiamo raccontato della presentazione dello Xiaomi Mi9, fissata per il 20 febbraio, nella stessa giornata dedicata ai Galaxy S10). Prima di andare in vacanza per il capodanno cinese, il team di sviluppo aveva fatto sapere ci sarebbe stato un importante aggiornamento per ...

Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con la versione Global Beta : Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con l'; aggiornamento di MIUI 9.2.11 Global Beta, anche se si tratta di una versione rilasciata solo per i Beta tester.