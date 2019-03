ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ladi10 potrebbe presto diventare uno strumento prezioso per gli studenti di. Parliamo proprio dell’app presente sui PC, che qualche settimana fa è stata pubblicata sulla piattaforma GitHub al fine di raccogliere suggerimenti di sviluppatori e addetti ai lavori. Microsoft ha raccolto oltre 30 suggerimenti per possibili migliorie da apportare, i tecnici dell’azienda hanno promosso come prima novità da sviluppare la modalità di rappresentazione grafica. Una funzione che consentirà di crearebasati su equazioni matematiche.Fonte: Dave Grochocki via GitHubLa funzione è stata proposta dall’ingegnere di Microsoft Dave Grochocki, che in un post spiega come l’delle scuole superiori sia la porta d’ingresso non solo per la matematica, ma anche per tutte le discipline STEM (Science, Technology, ...

TutteLeNotizie : Windows 10, la calcolatrice farà i grafici per le funzioni di algebra - Noovyis : Un nuovo post (Windows 10, la calcolatrice farà i grafici per le funzioni di algebra) è stato pubblicato su Playhit… - Cascavel47 : Windows 10, la calcolatrice farà i grafici per le funzioni di algebra -