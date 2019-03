The Division 2 debutta in prima posizione nella classifica software italiana

The Division 2 : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 2016 quando The Division fece il suo esordio sul mercato videoludico, proponendo un gioco differente dalla massa, incentrato sulla co-operazione. A distanza di 3 anni abbiamo avuto il piacere di mettere le mani sulle versioni PC e Xbox One X di The Division 2, e su gentile concessione Ubisoft vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Division 2 Recensione The Division 2 si distacca dalle gelide ambientazioni ...

Un fastidioso bug impedisce ai giocatori di The Division 2 l'utilizzo di alcune abilità : Se state giocando a The Division 2 probabilmente avrete incontrato il suo bug più fastidioso: ovvero il vero e proprio "smantellamento" delle abilità.Come riporta Eurogamer.net, molti giocatori hanno riscontrato un problema in cui le vostre abilità si annullano inspiegabilmente prima di iniziare un tempo di recupero di 15 secondi, il che, comprensibilmente, rende The Division 2 quasi impossibile da giocare.Potete vedere il bug in azione nel ...

The Division 2 Recensione - il looter shooter di Ubisoft : La partenza non brillante di Anthem e l'incapacità di Destiny 2 di mantenersi al livello dell'espansione I Rinnegati , di fatto, evidenziano la carenza di uno sparatutto a mondo condiviso con una ...

Scoperto il contenuto di Operazione Cuore della Notte - primo raid di The Division 2? : Operazione Cuore della Notte è il primo raid di The Division 2. Come riporta VG247, si tratta di un raid che terrà impegnati otto giocatori, mentre per quanto riguarda il suo contenuto un dataminer avrebbe già scovato cos'ha da proporre ai sui temerari visitatori.L'utente kevindavid40, su Reddit, ha infatti elencato quelli che dovrebbero essere i contenuti del primo atteso raid di The Divison 2. Vale la pena riportare quanto condiviso ...

Il primo Raid di The Division 2 non ha più segreti - scoperti tutti gli obiettivi : Dopo un controverso primo capitolo, Tom Clancy's The Division 2 è finalmente disponibile per l'acquisto. Il TPS massivo di Ubisoft e Massive Entertainment ha graziato i lidi di PC, PlayStation 4 e Xbox One lo scorso 22 marzo, sia in versione fisica che scatolata. E, come per il titolo originale, si propone come un'esperienza "game as service" da vivere online in compagnia di alcuni amici. Proprio la sua natura, porta il team di sviluppo a ...

The Division 2 domina le classifiche di vendita inglesi - tuttavia ha venduto solo il 20% rispetto al primo capitolo : The Division 2 è disponibile solo da pochi giorni ma sono già disponibili i primi dati vendita relativi al periodo di lancio. Dai rapporti sembra che il nuovo capitolo della saga MMO con elementi RPG di Ubisoft abbia venduto (si parla di copie fisiche) solo il 20% rispetto al primo capitolo pubblicato nel 2016.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, ci sono alcuni fattori che dovrebbero spiegare (almeno in parte) tale risultato, prima di ...

Tom Clancy’s The Division 2 Recensione PS4 Pro : un’esperienza di gioco corposa : Sono passati tre lunghi anni e grazie a Ubisoft Italia siamo su Tom Clancy’s The Division 2. Diciamo subito che il titolo non si discosta molto dal suo predecessore; e questo è un bene. Il gioco rimane un open world di genere action RPG con tanti colpi di scena, tanta esplorazione e un comparto tecnico di altissimo livello. The Division 2, dunque, ci riporta nel mondo post-apocalittico che conoscevamo, ma in una location differente. Questa ...

Alle 20 in diretta alla scoperta della Washington D.C. di The Division 2 : Tornano anche questa sera le imperdibili dirette di Eurogamer.it, questa volta con un titolo di cui abbiamo appena pubblicato la recensione sulle nostre pagine.Nello specifico, questa volta ci concentreremo su uno dei giochi più attesi di questa prima parte dell'anno. Stiamo parlando di The Division 2 di Ubisoft. A partire dAlle ore 20, potrete seguire la diretta dedicata al nuovo capitolo della serie, in compagnia di Alberto "Wochinimen" Naso, ...

The Division 2 - recensione : Il panorama dei looter shooter di questi tempi è decisamente affollato. I giochi dai contenuti dinamici che cambiano nel tempo ed evolvono il loro mondo e la loro formula tra una patch e l'altra, hanno fatto breccia nel cuore di noi appassionati, desiderosi di vivere storie emozionante coi nostri amici, affamati di loot sempre più rari e pronti a sconfiggere nemici sempre più importanti nel corso degli anni che ci separeranno dal prossimo ...

The Division 2 si aggiorna risolvendo diversi bug e problemi : Subito dopo il lancio c'è già una patch ad attendere The Division 2, aggiornamento volto a risolvere diversi bug e problemi di gioco, tra cui un noioso exploit che permetteva ai giocatori di saccheggiare i rifornimenti più volte.Come riporta VG247, Massive con questa patch è intervenuta con gli ultimi ritocchi al titolo in vista del lancio al grande pubblico, ma gli sviluppatori hanno anche dichiarato di essere al lavoro per eliminare gli ...

The Division 2 : Ubisoft svela le espansioni dell’Anno 1 : A partire da oggi The Division 2 è ufficialmente disponibile nei negozi, per tale occasione Ubisoft ha svelato i contenuti che arriveranno nel corso del tempo e che riguarderanno dunque l’Anno 1 del gioco, ve li riportiamo a seguire. The Division 2: espansioni disponibili e in arrivo Di seguito i contenuti aggiuntivi previsti nel corso dell’anno a partire da qualche tempo dopo il lancio del gioco: Nuova e ostica fortezza ...

The Division 2 non frammenterà la community - chiari i piani di Massive : Il giorno di The Division 2 è finalmente arrivato: a partire dalla data odierna, 15 marzo, il titolo di Massive Entertainment e Ubisoft è finalmente disponibile indifferentemente per tutti i videogiocatori. Un'attesa durata parecchio quella di questo secondo capitolo della serie, dopo l'esordio non convincentissimo del capostipite datato 2016: a tre anni di distanza l'imperativo è quindi quello di riscattare l'immagine di un gioco che aveva ...

Un bug scovato in The Division 2 rende inutilizzabili alcune abilità : The Division 2 è disponibile solo da oggi, tuttavia i giocatori si sono già imbattuti nel primo (ed abbastanza grave) bug riguardante le abilità. Per chi non sapesse di cosa parliamo, deve sapere che nel gioco alcune abilità (ad esempio il dispiegamento di un drone) restano attive una determinata quantità di tempo una volta usate, terminato l'effetto però bisognerà attendere un periodo di cooldown per potere utilizzare di nuovo.Come riporta ...

The Division 2 disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s The Division 2 è ora disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC, nelle versioni Standard, Gold, Ultimate e Collector’s Edition. Nei panni di un veterano della Divisione, i giocatori potranno lottare per riprendere il controllo di una Washington D.C. post-pandemica, da soli o in coop per 4 giocatori, attraverso una campagna ...