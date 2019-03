Sbranato dal suo amico a 4 zampe | l' uomo è morto dissanguato a causa dei morsi profondi

Roma - Sbranato dal suo cane : i morsi gli hanno reciso l'aorta : Che il cane sia il migliore amico dell'uomo questo è oramai assodato e appare fuori discussione. A volte, però, questa amicizia può anche sparire e trasformarsi in dramma. Questo è quello che è accaduto a Gianluca Romagnoli, un uomo di quarantatré anni, che venerdì 22 marzo si trovava assieme al suo fedele compagno in via Bitti, sulla prenestina, zona Borghesiana, in provincia di Roma. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'uomo è ...

Roma - un 43enne Sbranato a morte dal suo cane - : L'uomo era uscito per la solita passeggiata con il suo Corso di 3 anni. A trovarlo, riverso a terra, è stata la moglie. Il cane lo avrebbe azzannato a un braccio, recidendo l'arteria omerale e ...

Roma - un 43enne Sbranato a morte dal suo cane : Roma, un 43enne sbranato a morte dal suo cane L’uomo era uscito per la solita passeggiata con il suo Corso di 3 anni. A trovarlo, riverso a terra, è stata la moglie. Il cane lo avrebbe azzannato a un braccio, recidendo l’arteria omerale e causando una emorragia Parole chiave: ...

Roma. Borghesiana : Gianluca Romagnoli Sbranato a morte dal suo cane : Gianluca Romagnoli è stato sbranato a morte dal suo cane corso in un parco in zona Borghesiana. Il cadavere dell’uomo

Roma - 43enne Sbranato dal suo cane corso | Forse l'animale verrà abbattuto : Già in passato aveva manifestato comportamenti aggressivi nei confronti di uno dei figli della vittima

Sbranato a morte dal suo stesso cane - l'amico più fedele : trovato dalla moglie in una pozza di sangue : Sbranato a morte dal suo stesso cane, l'amico più fedele, un Corso di tre anni, durante la passeggiata abituale del pomeriggio. La tragedia è avvenuta venerdì intorno alle 18...

Roma - uomo Sbranato dal suo cane corso : trovato nel parco in una pozza di sangue : E' una terribile tragedia quella che si è verificata venerdì pomeriggio, intorno alle ore 18:00, in zona Borghesiana, a Roma, precisamente nella zona di Colle del Sole, alla periferia est della Capitale. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di 43 anni, G.R. queste le sue iniziali, è stato sbranato dal suo cane corso. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma l'uomo avrebbe lottato contro il molosso in modo da ...

Sbranato a morte dal suo stesso cane - l'amico più fedele - un Corso : di Alessia Marani Sbranato a morte dal suo stesso , l'amico più fedele, un Corso di tre anni, durante la passeggiata abituale del pomeriggio. La tragedia è avvenuta venerdì intorno alle 18 in via ...

Sbranato dal leone che teneva nel giardino di casa : Un uomo di 33 anni, Michal Prasek, è stato trovato senza vita nella gabbia in cui teneva uno dei due leoni che aveva...

Repubblica Ceca - uomo Sbranato dal leone che teneva in gabbia nel suo giardino : E' una notizia davvero assurda quella che giunge dalla Repubblica Ceca, precisamente dalla città di Zdechov, dove martedì mattina un leone ha sbranato quello che, di fatto, era il suo proprietario, il 33enne Michal Prasek. Il soggetto infatti deteneva il felino come suo animale "domestico", e lo aveva comprato nel 2006. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in verità l'uomo non era mai stato autorizzato a possedere l'animale nel giardino ...

Repubblica Ceca - 34enne muore Sbranato dal leone che allevava nel giardino di casa : Michal Prasek, trentaquattrenne della Repubblica Ceca, è stato ucciso da un leone che teneva rinchiuso in una gabbia nel giardino di casa dal 2006. A trovare il corpo è stato il padre dell’uomo. La polizia intervenuta sul posto ha ucciso sia il leone che una leonessa per recuperare il cadavere.Continua a leggere