Rai2 | Popolo Sovrano chiuso o retrocesso in seconda serata Povera Patria al lunedì

(Di lunedì 25 marzo 2019) Sortino, Giovannini, Piervincenzi -Scossa d’assestamento nel palinsesto di: il terremoto portato da Carlo Freccero non si arresta. Il direttore dellarete, “alla ricerca continua di nuove strade“, ha messo mano alla programmazione da lui stesso varata per apportare alcuni necessari aggiustamenti. Il talk show, condotto Annalisa Bruchi, si sposterà ilindal 1° aprile, mentre– in grossa difficoltà con gli ascolti – lascerà il prime time per andare il venerdì in, acquisendo un taglio di inchiesta. Non è però escluso che la trasmissione venga chiusa e sostituita da un nuovo programma di reportage con Daniele Piervincenzi.“Ci siamo concentrati sui due programmi di punta dell’informazione della Rete, abbiamo chiesto a tutti un maggiore impegno, ...

