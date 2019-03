ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) In Australia vivono circa 200mila coccodrilli e gli attacchi agli umani sono molto rari, tanto che si stima che le vittime siano meno di una all’anno. Eppure questi due ragazzi, mentrevano in un fiume dell’entroterra, se la sono vista brutta. “Corri, Daniel, corri!” ha urlato a un certo punto l’amico che stava facendo il video. Perché dall’acqua non è spuntato solo un grosso pesce…Video Youtube/Last Cast LlewyL'articoloundisiin unl’amo, ma dall’acqua non spunta un pesce… proviene da Il Fatto Quotidiano.

AndreaMarcucci : #Salvini non viene in #Senato neanche quando si discute l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Qualcuno p… - Noovyis : Un nuovo post (Quando un tranquillo pomeriggio di pesca si trasforma in un incubo: getta l’amo, ma dall’acqua non s… - TutteLeNotizie : Quando un tranquillo pomeriggio di pesca si trasforma in un incubo: getta l’amo, ma dall… -