Megadeth | Dave Mustaine | ' Ho saputo della morte di Cliff Burton in un modo ridicolo'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) In occasione del Chicago Comic & Entertainment Expo, evento dedicato al mondo dei fumetti, dei videogiochi, etelevisione,, storico frontman dei, è stato intervistato da Syfy Wire e ha parlato del suodi comporre, rivelando alcune cose poco note sulladell'ex compagno di band, ai tempi dei Metallica, il bassistaLe parole diè stato il talentuoso bassista dei Metallica: ha lavorato ai primi album, e col suo talento e vena creativa ha scritto molti brani contenuti nei primi tre album, fino al tragico incidente avvenuto sul tourbus il 27 settembre del 1986., che fino a pochi anni prima aveva fatto partesua stessa band, dalla quale venne allontanato primapubblicazione del primo disco Kill'Em Al, ha parlatoscomparsa die di come venne a conoscenzanotizia.A ...

loudshin : RT @Metalitalia: MEGADETH: Dave Mustaine, 'Venni a sapere della morte di Cliff Burton in un modo ridicolo' #MEGADETH #METALLICA - https://t… - robygates95 : RT @Metalitalia: MEGADETH: Dave Mustaine, 'Venni a sapere della morte di Cliff Burton in un modo ridicolo' #MEGADETH #METALLICA - https://t… - Metalitalia : MEGADETH: Dave Mustaine, 'Venni a sapere della morte di Cliff Burton in un modo ridicolo' #MEGADETH #METALLICA -… -