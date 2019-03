Salvini prepara tour Ue

Lega - Salvini prepara i suoi alle Europee : “Saremo forza continentale”. E l’ex M5s Zanni è il nuovo responsabile Esteri : L’europarlamentare Marco Zanni, ex portavoce M5s a Bruxelles e da gennaio 2017 passato con il Carroccio, è stato nominato responsabile degli Esteri della Lega. Da via Bellerio hanno inoltre reso noto che Alessandro Morelli, attuale deputato e presidente della Commissione Trasporti della Camera, invece sarà il responsabile per l’editoria. Luca Morisi, infine, è stato confermato responsabile per la comunicazione del partito. “E’ ...

Ognuno nel suo fortino - Di Maio e Salvini preparano la lunga notte della trattativa : La mia roccaforte contro la tua e un telefono bollente. Non si arriva alle minacce di caduta del governo perché non conviene né a Matteo Salvini né a Luigi Di Maio fare il primo passo irreparabile, ma l'aria è un po' quella e non c'è nessuno intorno al leader della Lega e a quello del Movimento 5 Stelle che faccia da pompiere. La Tav la stanno maneggiando come una bomba atomica, ora finita nelle mani del ...

DIETRO LE QUINTE/ Il voto su Salvini a processo prepara la scissione in M5s : Il paradosso del caso Diciotti è evidente: sulla graticola, invece di Matteo Salvini, ci è finito il Movimento 5 Stelle. Lo scenario

Matteo Salvini devasta Verhofstadt : 'Vergognoso con Conte - preparate gli scatoloni...' : 'Io amo l'Italia ma oggi mi fa male vedere la degenerazione politica di questo paese, iniziata 20 anni fa con Berlusconi e peggiorata con questo governo', aveva spiegato Verhofstadt, definendo l'...

Che tempo che fa - Fazio prepara il siluro contro Salvini : dopo Mahmood invita Saviano : A Che tempo che fa di domenica 10 febbraio, Fabio Fazio prepara un'altra puntata in chiave anti-Salviniana. Ospite del salotto di Raiuno ci sarà lo scrittore Roberto Saviano, tra gli avversari più accesi del ministro leghista. Leggi anche: Che tempo che fa, Fazio affondato da Mediaset: chi mettono i

Salvini in Val di Susa - i No Tav preparano la protesta : Matteo Salvini é attesissimo in Val di Susa . Va domattina al cantiere della Tav , a Chiomonte , a rappresentare la cosiddetta 'svolta del coraggio' della Lega sull'Alta Velocità. Ossia l'uscita del ...

Giuseppe Conte scudo umano. M5s prepara la strada per votare No all'autorizzazione a procedere su Salvini : Eccola, la mossa del cavallo per cercare di non far avvitare la situazione come la cupola del Borromini di Sant'Ivo alla Sapienza all'ombra della quale si riunisce la Giunta per le immunità di Palazzo Madama. Cercare di trasformare quello che è proceduralmente un voto sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini come una richiesta di consenso alla linea politica dell'intero governo.È questa la prima mediazione ...