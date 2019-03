Ricerca | Eni e Cnr insieme per sviluppo sostenibile e sua valorizzazione 2

Ricerca : Inguscio (Cnr) - 'alleanza con Eni produrrà innovazioni e benefici' : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - "L’accordo tra Eni e Cnr rappresenta un esempio unico di alleanza fra una grande azienda e l’ente di Ricerca più importante in Italia per numero di Ricercatori e brevetti, premi ERC vinti che permetterà di fare sinergia sulle conoscenze reciproche e nei laboratori congiun

Ricerca : Eni e Cnr insieme per sviluppo sostenibile e sua valorizzazione : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - Eni e Cnr insieme per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della Ricerca in Italia. Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’ad di Eni, Claudio Descalzi, dando seguito all’incontro dello scorso maggio, hanno firmato oggi un

Infarto : dalla Ricerca in arrivo un nuovo innovativo farmaco in grado di prevenirlo e di ridurne i rischi : I ricercatori dell’Imperial College London (ICL), in collaborazione con l’associazione umanitaria inglese British Heart Foundation (BHF), sta sviluppando in laboratorio una nuova pillola che, in base ai primi test clinici, sarebbe in grado di ridurre il rischio di Infarto in maniera molto efficace. Lo studio, è stato pubblicato nella rivista scientifica Cell Stem Cell. Come si legge nel rapporto, la percentuale, secondo i risultati, è del 60%. ...

Festival di Torino - Fondazione Barilla : il cibo una delle parole più Ricercate sul web - ma solo pochi si interessano se sia anche sostenibile : Gli italiani amano il cibo (e non solo a tavola). Amano parlarne, informarsi e fotografarlo. Il 51% dei nostri connazionali discute di cibo tutti i giorni (percentuale che sale al 58% fra i giovani tra i 18 e i 34 anni)[1] e anche quando fa una ricerca su Google o altri motori sono proprio “cibo” e “Food”[2] alcune delle parole più ricercate. Il cibo è anche al centro delle nostre foto: l’hashtag #food raccoglie oltre 321 milioni di post a ...

L'arresto dei genitori di Renzi e la giustizia alla continua Ricerca di visibilità : L’arresto di Tiziano Renzi e di sua moglie Laura Bovoli è stato disposto “per la gravità concreta dei reati”, e per la convinzione del giudice che esista il pericolo che “gli indagati commettano reati della stessa specie”, il che non è proprio la reiterazione del reato che giustificherebbe la detenz

Cuore Domani : sms al 45537 per Ricerca contro cardiopatie congenite : Roma, 13 feb., askanews, - Ogni anno, solo in Italia, nascono circa 3.500 bambini affetti da cardiopatia congenita: quasi la metà, raccontano le statistiche, dovrà subire un trattamento chirurgico o ...

Gli orsi polari stanno invadendo le città - alla Ricerca disperata di cibo : una situazione 'insostenibile' : I cambiamenti climatici riscaldano le zone artiche ad una velocità doppia di quanto facciano altrove nel mondo: questo renderà la situazione sempre più drammatica con conseguenze per gli animali, per ...

“Negli Usa mi occupo di Ricerca sui vaccini e qui se lavori bene ottieni ciò che vuoi. Eppure sogno di tornare in Italia” : “Quando sono partito per gli Stati Uniti ero un po’ spaventato. Ma è normale per un’esperienza così importante. Una volta arrivato a Boston, però, non ho avuto nemmeno il tempo di avere paura. I ritmi erano molto veloci e dovevo imparare tutto in fretta”. Da quattro anni Giuseppe Lofano, 32enne di Conversano in provincia di Bari, vive negli States e fa il ricercatore. Dopo un periodo trascorso a Boston, da meno di un anno lavora a ...

Secondo alcuni Ricercatori - la pirateria online (a piccole dosi) ha un effetto benefico per l'industria dell'intrattenimento : E se vi dicessimo che la pirateria online può quasi giovare al business dell'intrattenimento? Sì, avete letto bene: sono di questo avviso i ricercatori dell'Indiana University. Da una recente indagine del gruppo - ripresa da Vice - sono emersi due punti fondamentali: in primis, che una politica anti-pirateria eccessivamente aggressiva risulta controproducente (e fin qui nulla di nuovo, è la logica della risposta al proibizionismo); Secondo, che ...