Gilet gialli | 73enne gravemente ferita dopo carica della polizia a Nizza La Procura apre

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) Prima le fotodonna che manifesta in place Garibaldi acon una bandierapace, poi gli scattiReuters che mostrano la militante travolta dalla. Geneviève Legay, attivista dell’associazione Attac che da anni protesta per la tassazione delle transazioni finanziarie e in piazza sabato 23 marzo con i, è statal’intervento delle forze dell’ordine per sgomberare la piazza dove si era radunata la folla. Iltore di, Jean-Michel Pretre, ha annunciato ai media francesi che è stata aperta un’inchiesta per chiarire le circostanze del ferimento.Laha sequestrato le immagini video in cui si vedono i tafferugli. La donna è stata ricoverata nelle scorse ore in ospedaleaver battuto la testa su un palo. Secondo quanto riferito la figlia, ha riportato diverse fratture al ...

Agenzia_Ansa : #Giletgialli, scontri a Parigi #ANSA - repubblica : Gilet gialli, più di 40mila in piazza in tutta la Francia - matteorenzi : Una giornata in Campania in mezzo alla gente di Sassano, Caserta, Casoria. Mentre i Gilet Gialli amici di Di Maio e… -