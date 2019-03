Fratellini caduti dal balcone | prevale l’ipotesi “disgrazia”

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Continuano le indagini per far luce sulla tragedia avvenuta ieri nel bolognese, dove duedi 11 e 14 anni sonodal. In prima istanza, le ipotesi si sono concentrati sul padre, una persona in casa insieme ai figli nell’ora dell’accaduto, tuttaviaNessuno ha visto o sentito nulla di quella tragica caduta, che forse resterà un mistero. Dopo un interrogatorio fiume in questura durato fino a sera, per il padre e la madre dei ragazzini, non è scattato nessun provvedimento: dalle loro versioni dei fatti, è risultata infatti compatibile la possibilità di una tragica fatalità per la morte dei duedi 10 e 14 anni, volati ieri giù dall’ottavo piano deldi casa in via Quirino di Marzio, alla periferia di Bologna.Il padre, che al momento della tragedia si trovava solo in casa con i ragazzini, è rimasto fermo sul suo racconto ...

