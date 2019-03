Ciclismo | Gianni Moscon torna in gara alla Bruges-De Panne?

Ciclismo - Gianni Savio su Fabio Aru : “Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato” : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d’Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all’ultima Vuelta ...

Ciclismo - Gianni Savio : “Prendo i colombiani perché scalatori italiani non ce ne sono. Uno come Bernal nasce ogni 20 anni” : ESCLUSIVA OA SPORT – Gianni Savio può esser considerato come l’uomo del Ciclismo capace di vedere nel futuro. E non ci sembra di esagerare. Perchè lo storico team manager e direttore sportivo dell’Androni Giocattoli-Sidermec è una rarità da cui prendere esempio per gli anni che verranno, soprattutto per coloro che un giorno scriveranno la nuova storia del mondo delle due ruote. Savio ha lanciato ai vertici del Ciclismo ...