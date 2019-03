Calcio | Miccichè ' A in Cina? No | ma'

Lega di Serie A - il presidente Miccichè : “stiamo combattendo contro la pirateria che fa male al Calcio” : Lega di Serie A, il presidente Miccichè ha parlato della piaga della pirateria che condiziona pesantemente anche il mondo dei diritti tv “Il tema della pirateria è un tema importante, drammatico, sul quale stiamo intervenendo in maniera molto seria e molto decisa anche noi in Italia. Devo dire che mi fa piacere leggere di questa notizia relativa al mondo inglese, alla Premier League, ma vi assicuro che in Italia siamo sulla strada ...

Premier - condanne per pirateria partite di Calcio. Micciché : 'Italia sulla buona strada' : Sono circa due milioni coloro che, utilizzandoli, rubano denaro a tutto il mondo del calcio: è come se entrassero in un supermercato e prendessero qualcosa uscendo poi senza pagare, un furto a tutti ...

Juventus - i complimenti di Miccichè : «Serata magica per il Calcio italiano» : ROMA - ' complimenti alla Juventus , è stata una serata magica per il calcio italiano '. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè sul passaggio del turno in Champions League ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro Calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Calcio : serie a. micciche' play-off scudetto? formula inattuabile : MILANO - "Sul format dei campionati la Figc ha messo nelle mani di ogni singola Lega l'utilizzo di una golden share ma e' un tema che non...

Calcio - Miccichè : «L'alternanza al vertice sarebbe una virtù per la Serie A» : Vendiamo la Serie A in 200 paesi nel mondo e non è male. Ho sempre pensato che il Calcio sia una dei migliori veicoli per far conoscere le bellezze dell'Italia all'estero" . Tutto sulla Serie A Serie ...