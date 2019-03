Avevo bisogno di lui ma lui non c' era Ariadna Romero sul padre del figlio

Empoli-Frosinone - Andreazzoli : 'Sono felice - Avevo bisogno di queste risposte' : Aurelio Andreazzoli torna in panchina e l' Empoli vince una delle sfide più importanti della sua stagione. Il 2-1 casalingo nello scontro diretto contro il Frosinone permette ai toscani di scavalcare ...

Demi Lovato sull’overdose e il fallimento dei 7 anni da sobria : “Avevo bisogno di sbagliare” : Le parole di Demi Lovato sull'overdose dello scorso luglio che ha interrotto i suoi 7 anni di sobrietà hanno il peso di un macigno: il 15 marzo è il giorno in cui la popstar ha celebrato ogni anno negli ultimi sei il suo essere pulita e sobria, ma il 2018 è stato l'anno della ricaduta. A luglio scorso, dopo un party di compleanno a base di droghe ed alcol, la cantante fu ricoverata in fin di vita e una volta dimessa dall'ospedale ha iniziato ...

Mariano Di Vaio dopo l’ospedale riabbraccia i figli ‘unica medicina di cui Avevo bisogno’ : Quindi Mariano torna a casa, se vogliamo parafrasare i Maneskin. Il modello e influencer Mariano Di Vaio è stato dimesso dall’ospedale dove nei giorni scorsi era stato ricoverato per un problema non meglio precisato ma che ha a che fare con un periodo di forte stress che è stato somatizzato. “Purtroppo a volte il nostro corpo ci prende e ci sbatte al muro per farci ragionare. Io ahimè somatizzo i momenti difficili internamente e ...

Isola dei Famosi 2019 - il figlio di Grecia Colmenares rivela : «Mi ha abbandonato quando Avevo più bisogno di lei» : di Emiliana Costa L'Isola dei Famosi 2019 è iniziata da pochi giorni e già arrivano le prime indiscrezioni sui nuovi naufraghi. E adesso nell'occhio del ciclone ci sarebbe finita Grecia Colmenares , l'...

Primi test per Marquez : “Ne Avevo bisogno - devo lavorare” : Primo allenamento per Marc Marquez dopo l'operazione alla spalla sinistra, tornato a guidare una moto sulla pista di Alcarra's, vicino alla sua casa di Cervera, per verificare i progressi in vista del test a Sepang, in Malesya, dal 6 all'8 febbraio. "Era quello di cui avevo bisogno e ho toccato col gomito a terra", ha fatto sapere spagnolo, iridato 2018 della MotoGp, dopo i suoi Primi giri. "I piloti hanno bisogno di avere la mente chiara - ...

Isola dei Famosi - lo sfogo del figlio di Grecia Colmenares : “Mia madre mi ha abbandonato : se ne è andata quando Avevo più bisogno di lei” : “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. A dirlo è il figlio di Grecia Colmenares, Gianfranco, che, in un’intervista a Grand Hotel pochi giorni prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, ha parlato del suo rapporto con la madre. Oggi tra i due la situazione è “idilliaca”, in passato ci sono stati dei ...

MotoGP 2019 - Marquez ritorna in pista : 'Avevo bisogno di sentire il gomito a terra'. VIDEO : Marc Marquez torna in pista a due mesi dall'intervento chirurgico alla spalla sinistra. Il campione del mondo MotoGP ha svolto diversi giri con la sua Honda per ritrovare il feeling con la pista. In un VIDEO postato dallo spagnolo tutta la felicità per il ritorno in pista e buone sensazioni in vista ...