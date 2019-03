Sicurezza | Di Maio pensa al ‘modello americano’ e l’idea in un certo senso non è male

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Per il Movimento è stata un’altra settimana di passione. È iniziata con il sorpasso del Pd nei sondaggi; è proseguita con il caso Mare Jonio, subito disinnescato dal Prof. Avv. Giuseppe Conte, e la chiusura del caso Diciotti, con la possibile perdita della maggioranza al Senato in caso di espulsione delle senatrici dissidenti. Non s’è fatto in tempo a tirare un respiro di sollievo per la fiducia rinnovata al ministro Toninelli, e la via crucis è ricominciata con il caso De Vito, e gli avvoltoi che tornano a volteggiare sopra la giunta Raggi.Nelle ultime interviste, così, il capo politico Dis’è visto costretto a rimettere in discussione uno dei capisaldi dell’alleanza con la Lega: la delega in bianco a Salvini delle questioni relative a& immigrazione. Di qui la proposta di un non meglio precisato «modello statunitense», che credo voglia dire soprattutto il ...

