Il ministro della Giustizia Usa,William Barr, annuncia di aver ricevuto il rapporto del procuratore speciale Robertsul. Dopo due anni, è stata dunque chiusa l'inchiesta sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa del 2016. Nella lettera inviata ai leader del Congresso Barr si impegna "a garantire la massima trasparenza possibile" affermando che potrebbe rendere note "le principali conclusioni" già nel fine settimana. l(Di sabato 23 marzo 2019)

MattinoBn : Russiagate, Mueller consegna il rapporto delle indagini. Ore di attesa per Trump - MattinoSalerno : Russiagate, Mueller consegna il rapporto delle indagini. Ore di attesa per Trump - mattinocaserta : Russiagate, Mueller consegna il rapporto delle indagini. Ore di attesa per Trump -