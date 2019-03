Sanità - il Tar sui biofarmaci : “La Toscana farà Ricorso” : “La sentenza del Tar sui cosiddetti farmaci ‘originator’ e ‘biosimilari’ non avrà effetti sui conti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale della Toscana, né cambierà le politiche regionali su questa materia basate sul principio dell’appropriatezza e del garantire, con l’uso corretto delle risorse, i migliori farmaci ai cittadini” e “la Regione farà ricorso davanti al ...

Ricorso al TAR : costi - FAC simile - procedura - tempi di risposta - contributo unificato - termini e formulario : TAR è l’acronimo di Tribunale Amministrativo Regionale, il tribunale di primo grado specializzato in materia amministrativa al quale i cittadini possono rivolgersi qualora riscontrino una lesione di interessi legittimi. In ogni regione italiana, nel capoluogo o, in alcuni casi, anche in altre province, è presente uno di questi tribunali ai quali sarà necessario rivolgersi se gli atti da prendere in considerazione provengono dalla regione stessa, ...

Antenna Sylvenoire - Tar boccia Ricorso 16 residenti Aymavilles : Il Tar ha bocciato il ricorso di 16 cittadini contro l'autorizzazione per la costruzione di un'Antenna di radio telecomunicazioni alle porte del Parco nazionale del Gran Paradiso, alta 30 metri e ...

Napoli - svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito : il Tar accoglie il Ricorso - via ai lavori : svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli si aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo...

TAR Puglia accoglie Ricorso avverso esclusione dal riservato di un docente AFAM : Riceviamo e pubblichiamo un aggiornamento sulla vicenda dei docenti AFAM esclusi dal concorso riservato agli abilitati che si giunge direttamente dallo studio legale Santonicola. Il TAR Puglia ha emesso un’ordinanza cautelare con la quale un diplomato AFAM è stato riammesso alla partecipazione al transitorio riservato alla scuola secondaria. Ordinanza cautelare La decisione del T.A.R. BARI, Sezione Prima, riferita al ricorso amministrativo ...

MotoGp – Ciabatti difende la vittoria di Dovizioso in Qatar : “Ricorso senza fondamento” : Paolo Ciabatti parla a difesa della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati convinto delle proprie idee Paolo Ciabatti torna sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. In Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso è stata temporaneamente sospesa in attesa della decisione della Corte d’appello della Fim sull’utilizzo del deflettore montato ...

Ricorso contro Ducati in stand by : Dovizioso non ha ancora vinto il Gp del Qatar : 'Una decisione politica', come l'ha definita, e già ampiamente prevista, tanto che era già pronta tutta la documentazione per una richiesta di appello. Ducati era osservata speciale fin da febbraio, ...

Troppo povera per stare in Italia - donna nigeriana vince il Ricorso : La donna, madre di una bimba di 11 anni, si era vista respingere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno perché...

MotoGP - GP Qatar : spoiler Ducati - Ricorso respinto : la ricostruzione : Il trionfo della Ducati ha un valore multiplo. Dovizioso batte Marquez nel corpo a corpo ed inizia nel migliore dei modi la sua corsa mondiale, la GP19 continua ad andare più veloce anche in ...

MotoGp Qatar - Ducati : respinto Ricorso contro vittoria Dovizioso : LOSAIL - Sarebbe stato respinto, secondo fonti Sky, il ricorso contro la vittoria in Qatar della Ducati di Andrea Dovizioso al MotoGp del Qatar. A breve dovrebbe esserci l'ufficializzazione della ...

Sport : 26/3 Tar su Ricorso procuratori : ROMA, 9 MAR - Si discuterà martedì 26 marzo al Tar del Lazio il ricorso presentato da un gruppo di procuratori Sportivi contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Coni, con cui si chiede l'...

