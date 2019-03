Non solo Cyberpunk 2077 per CD Project RED | in lavorazione anche un altro titolo?

optimaitalia

(Di sabato 23 marzo 2019)Non smette di crescere l'hype che gravita intorno a: tutto normale se si considera il fatto che il nome alle spalle del progetto è quello dei ragazzi di CDRED, uno studio capace di sfornare un prodotto del calibro di The Witcher 3. L'ambizione sciorinata poi dal team di sviluppo nel corso degli eventi in cui ilha presenziato (soltanto in filmati non interattivi) ha fatto il resto, con l'utenza che a questo punto si aspetta un gioco all'altezza delle aspettative venutesi a creare.Non sembrano subire la pressione gli addetti ai lavori di, fiduciosi come sono della buona riuscita di un progetto che dovrebbe culminare al massimo in un paio d'anni (sperando arrivi entro la fine del 2020, ndr). Le risorse a disposizione dello studio di sviluppo hanno fatto sì poi che non fosse soltanto questo il progetto pronto a prender vita nel ...

makkox : ieri, quando l'ho visto commosso per l'esito della votazione, ho pensato, tra l'altro, quando lui, ma non solo lui,… - AnnaAscani : La cittadinanza italiana va data a tutti i bambini e ragazzi nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che concludo… - matteosalvinimi : ??AUDIO SCONVOLGENTE OUSSEYNOU SY Questo è un VERME, solo un VERME, non c’è nulla che “va compreso” come dicono in c… -