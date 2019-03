Movimento 5 Stelle | che cosa resta dei meetup | “Noi | i gilet gialli di 14 anni fa” Su Fq

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Non è paura. E nemmeno senso d’impotenza, quello figuriamoci l’hanno provato decine di volte. Forse è solo rabbia. Alessandra lascia la riunione degli attivisti deldi Milano, quello che un tempo era lo storiconumero 1 in Italia, e si stringe nel cappotto. È venerdì sera ed è quasi mezzanotte. I compagni escono dalla sala cercando di nascondere gli occhi persi sotto le sciarpe. Lei sfodera grandi sorrisi. «Siamo un po’ nel momento in cui si cambia la pelle», dice sottovoce. In testa scorrono gli ultimi mesi: il governo con la Lega e il decreto Sicurezza. Il reddito di cittadinanza, finalmente. Poi la sconfitta in Abruzzo e il voto per salvare Salvini dal processo. «Il cambiamento strutturale», continua, «è naturale. Ma è anche un po’ doloroso».Così inizia l’inchiesta di Martina Castigliani (realizzata prima dell’arresto di Marcello De Vito a ...

