Milano-Sanremo | vince Alaphilippe su Naesen e Kwiatkowski | Sagan quarto

Alaphilippe immenso - vince anche la Milano -Sanremo : Al secondo posto si è piazzato il belga Oliver Naesen, mentre in terza e quarta posizione si sono classificati due ex campioni del mondo, Michal Kwiatowski e Peter Sagan. Migliore degli italiani ...

Milano -Sanremo - vince Alaphilippe. Nibali ottavo è il primo degli italiani : Julian Alaphilippe, il grande favorito, l'uomo più in forma del 2019, vince la Milano-Sanremo , precedendo in una volata ristretta Naesen e Kwiatkowski. Sfortunato il tentativo di fuga di Niccolò ...

Ciclismo - Milano -Sanremo : LIVE : trionfa il favorito Alaphilippe : Il campione del mondo Valverde tra i primi, con Nibali e Sagan in testa alla Cipressa. Astana in testa al gruppo a 24 km, Sagan alla ruota di Valverde intorno alla ventesima posizione. Aggancio: a 25 ...

Milano-Sanremo 2019 : trionfo da padrone di Julian Alaphilippe in volata - ottavo Vincenzo Nibali : Era il grande favorito e ha trionfato in una maniera eccezionale: Julian Alaphilippe è il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale e oggi l’ha confermato, andandosi a prendere la prima Classica Monumento della carriera, la Milano-Sanremo. Oggi una giornata di grazia per il francese della Deceuninck – Quick Step che ha sfruttato il gran lavoro della propria squadra per poi mettersi in proprio scattando sul Poggio e non perdendo la calma, ...