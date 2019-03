L' Italia buonista esulta | la cittadinanza a Sy non va revocata subito

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) In un Paese dove prevalesse la logica e non il paradosso, un tizio che ha sequestrato decine di scolari minacciando di dar loro fuoco, deve stare in galera. Cosa che è accaduta: Ousseynou Sy, il dirottatore senegalese di San Donato milanese, si trova infatti a San Vittore. Peccato che la "logica" si esaurisca tutta qui, perché all'autista senegalese - cui con troppa rapidità è stata concessa lana - lo status di "no" potrà essere revocato solo dopo che la sua (per ora solo ipotetica) condanna passerà in giudicato: cioè quando la Cassazione (e nel frattempo trascorreranno svariati anni) metterà la parola fine a un processo in cui non è escluso che Sy possa perfino cavarsela a buonissimo mercato grazie al riconoscimento della seminfermità mentale (ieri Ousseynou si è già portato avanti, dichiarando di "sentire le voci dei bambini morti nel Mediterraneo" ndr), ...

