La compagna di Ousseynou Sy | È un uomo buono

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Durante l'interrogatorio con il GipSy, l'autista dell'autobus che aveva pianificato la strage degli studenti alle porte di Milano, ha tentato la carta del delirio, per provare a rendere credibile la pista dell'infermità mentale. Ma la, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ancora non si capacita del suo gesto, ed è scoppiata a piangere durante il lungo interrogatorio con i carabinieri."È une un compagno tranquillo, mai violento. Un". Ma non è per questo motivo che il verbale della fidanzata diSy è una scarna sequenza di brevi frasi su pochi fogli. La donna ha 34 anni, ed è legata al dirottatore del bus dal 2013, quando il senegalese si era già separato dalla moglie. Di origini ucraine, lavora come badante. Come tutti, ha scoperto chi davvero sia Sy soltanto ...

zazoomblog : La compagna di Ousseynou Sy: Era un uomo buono - #compagna #Ousseynou #buono - HuffPostItalia : La compagna di Ousseynou Sy: 'Era un uomo buono' - rbnetline : 'Salutava sempre'... ?? -