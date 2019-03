Grande Muraglia Quirinale

agi

(Di sabato 23 marzo 2019) Parafrasando il titolo di un vecchio film del 1967 del regista Marco Bellocchio, oggi la Cina è decisamente non solo “vicina”, ma più vicina. All'Italia, di certo. Però più distante dall'Europa che per questa visita romana continua a storcere il naso. E a mostrare diffidenza. Eppure con uno sguardo a volo d'uccello sulle prime pagine di oggi, il giudizio appare unanime: è il presidente Mattarella, la, l'argine, contro l'invasione o la deriva commerciale verso il Paese del Dragone. Ovvero, l'uomo che ha riequilibrato i rapporti di forza di una visita ufficiale che dall'imbarazzo iniziale sulla gestione debole del governo gialloverde poteva farsi persino imbarazzante.“Ci ha pensato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a mettere nella giusta cornice e a instradare sul percorso corretto l'accordo sulla ‘Belt and Road Initiative' che sarà firmato tra ...

