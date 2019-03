Trento e non solo | spuntano manifesti fascisti per il centenario dei Fasci di

Vino e non solo a Vinifera 2019 : degustazioni alla cieca e gastronomioa artigianale. Fiera di Trento il 23 e 24 marzo : Con l'arrivo della primavera si potranno esplorare sapori autentici, stringere mani artigiane e affidarsi a cuori appassionati del mondo del Vino e non solo. 73 in totale i produttori di Vino di cui ...

Non Una di Meno - Trento * 8 Marzo - Sciopero Globale Transfemminista : « organizzato in risposta a tutte le forme di violenza di genere » - : Il secondo di tre appuntamenti per riflettere sul rapporto fra genere e sport, ideato e realizzato dal Centro Studi Interdisciplinari di genere - CSG

Challenger e Futures - Sinner non si ferma più! Trionfo anche a Trento : Con questo successo, che gli vale $3,600 di montepremi, il 17enne guadagna inoltre tre punti ATP: da domani, sarà il nuovo numero 322 del mondo. Nessun altro italiano è riuscito a superare il secondo ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì non ferma Perugia - Trento e Soverato restano in scia : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA- Prosegue spedita la marcia della Bartoccini Perugia in vetta alla ...

A Trento un cartellone dei no-vax paragona i bimbi non vaccinati agli ebrei vittime dell'olocausto : Una pubblicità itinerante, con due foto messe a confronto. La rappresentazione è in bianco e nero: da una parte c'è il profilo di una bambina ebrea, con la divisa a righe. Dall'altra, una ragazzina diversa, questa volta girata di spalle, vestita con abbigliamento contemporaneo. Sopra al cartellone la scritta "La storia si ripete". È la campagna del gruppo no-vax "Siamo" che, sulla propria pagina Facebook, dichiara "Siamo per la libertà di cura" ...

Serie A Basket – Trento non dà scampo a Varese - i padroni di casa si impongono 74-71 : Nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A, Trento fa valere il fattore campo stendendo il Varese davanti ai propri tifosi Splendida vittoria per Trento nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Buscaglia non lasciano scampo al Varese, superandolo con il punteggio di 74-71. Ritmi altissimi al PalaTrento fin dai primi minuti di gioco, con i padroni di ...