La Voce | 25 anni fa nasceva un giornale caro agli dei | ma inviso ai potenti

Chester Bennington avrebbe compiuto 43 anni - la sua Voce grida ancora di dolore : Il 20 marzo Chester Bennington avrebbe compiuto 43 anni. La voce dei Linkin Park aveva dato voce al suo dolore fino all'ultimo, anche in quel triste giorno in cui si celebrarono i funerali dell'amico e collega Chris Cornell. Chester cantò Hallelujah di Leonard Cohen nella versione di Jeff Buckley e in più riprese qualcosa strozzava il suo fiato, ma l'amore per il suo amico era troppo grande per demordere e non proseguire. Poche settimane dopo le ...

Nasrin Sotoudeh condannata a 33 anni. Così l’Iran vuole mettere a tacere la sua Voce più coraggiosa : Nasrin Sotoudeh ha 55 anni e, secondo i giudici iraniani, dovrebbe uscire dal carcere ultraottantenne. Lunedì scorso un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione delle pene è andato a trovarla nel penitenziario di Evin, a Teheran, dove sta scontando una pregressa condanna a cinque anni per reati contro la sicurezza nazionale per annunciarle l’esito del nuovo processo ai suoi danni: 33 anni di carcere e 148 frustate. Crudele, ...

'Global Strike for future' : a Casole d'Elsa la Voce dell'attore Giovanni Guidelli contro il cambiamento climatico : Il prossimo venerdì 15 marzo sarà la giornata mondiale dello sciopero degli studenti per sensibilizzare l'opinione pubblica, la politica, l'economia, la finanza, sulle conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici per il nostro pianeta. Il comune di Casole d'Elsa e Avatar associazione culturale, colgono questa importante ...

Laura Pausini festeggia 26 anni di carriera - non solo Voce per l’artista italiana più amata nel mondo : Laura Pausini festeggia 26 anni di carriera, tutti quelli che sono passati dalla sua vittoria nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1993 con l'iconica La solitudine. Non poteva quindi mancare il suo intervento sui social, nei quali ha ricordato l'anniversario con il video tratto dalla sua partecipazione al Festival che aveva festeggiato anche un anno fa proprio sulle assi del Teatro Ariston e con la giacca che aveva indossato in ...

Morto Mark Hollis - la Voce dei Talk Talk : al successo negli anni 80 con Such a Shame : leader di una delle band più importanti degli anni 80, i , è Morto oggi a 64 anni. La notizia è stata twittata dal regista dei loro videoclip, Tim Pope. I Talk Talk sono rimasti in attività dal 1981 ...

Domenica In - Mara Venier cannibale : Voce-choc in Rai - che brutta fine fa 'La prima volta' di Cristina Parodi : Un trionfo, per Mara Venier . Un disastro, per Cristina Parodi . Questo in estrema sintesi il quadro che emerge da alcune clamorose indiscrezioni sul futuro di Rai 1, di cui dà conto TvZoom . Si parla ...

Domenica In - Mara Venier cannibale : Voce-choc in Rai - che brutta fine fa "La prima volta" di Cristina Parodi : Un trionfo, per Mara Venier. Un disastro, per Cristina Parodi. Questo in estrema sintesi il quadro che emerge da alcune clamorose indiscrezioni sul futuro di Rai 1, di cui dà conto TvZoom. Si parla delle decisioni della direttrice Teresa De Santis, che per la prossima stagione avrebbe deciso di tene

Morto Peter Tork - bassista e Voce dei Monkees negli anni 60 e 70 : bassista e corista del gruppo di culto degli anni sessanta dei Monkees, giovedì 21 febbraio si è spento Peter Tork. Il musicista è mancato all’età di 77 anni ma non sono ancora note le cause del decesso, sebbene Tork fosse notoriamente in lotta con il cancro da circa un decennio. Morto Peter Tork, membro originale dei Monkees, gruppo beat anni 60 Come racconta Variety, Tork muore a circa 52 anni dall’uscita della canzone più ...

Franco Rosi morto a 75 anni : è stato la Voce del ‘supertelegattone’ di Superclassifica Show : È morto all’ospedale di Magenta (Mi) questa mattina Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese. Lo dice all’ANSA la figlia Selina. E’ stato tra l’altro la voce del gatto più famoso della tv italiana il supertelegattone e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 Superclassifica Show. Celebri le sue imitazioni di Luciano Salce, Enrico Montesano, Corrado , Mike Buongiorno, ...

Polveriera Inter - Spalletti alza la Voce : “Conte? Può andare dove gli pare. Se qui non si vince da anni non è colpa mia” : Luciano Spalletti mette oridne in casa Inter. Dal fantasma di Conte all’eliminazione dalla Coppa Italia, passando per i casi Nainggolan e Perisic: quanti problemi per i nerazzurri Conferenza stampa piena di argomenti quella che Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha tenuto alla vigilia della sfida contro il Bologna. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e i due casi scoppiati nello spogliatoio, relativi alla forma ...

Londra - da 12 anni aspetta ogni giorno la metro per riascoltare la Voce del marito morto : "Mind The Gap": chiunque sia stato a Londra e abbia preso la metropolitana, ha sentito sicuramente queste tre parole ripetute all’approssimarsi dei treni alla stazione: invitano i passeggeri a fare attenzione al vuoto fra la porta in apertura e la banchina. Ma per Margaret McCollum quel suono ha tutt'altro significato...Continua a leggere