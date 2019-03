Idee per i grandi ponti di primavera | sole e shopping

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) MykonosDevotionKymaZeus + DioneMarrakechZyneOriginal MarrakechHamimi DesignLalla MarrakechSavelletri, PugliaOrsina DanisiRuya Petits BijouxBottega EgnaziaSaint-TropezRondiniK Jacques Saint TropezMana Saint TropezJulie et les Tropeziennes IbizaOnadamar IbizaVirginia ValdHippy Chick IbizaAvete già in programma un viaggio per le vacanze di Pasqua o per uno dei lunghiche questaci concederà? Noi vi suggeriamo cinque mete, da scegliere (anche) per lo, corredandole , nella gallery in alto, di suggerimenti fashion e piccoli brand locali scovati per voi. Per immergersi nelle usanze del luogo e vestire local-chic.Andare per boutique è un ottimo modo per conoscere una città o una località turistica, attraversandone a piedi strade e quartieri, osservandone gli abitanti. La moda, lo sappiamo, non ha a che fare soltanto con sfilate e negozi di lusso, ma è nelle strade, ...

