Bolzano | Corte dei Conti conferma in appello sentenza per Durnwalder | dovrà rimborsare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019)ta la stangata contabile nei confronti dell’ex governatore dell’Alto Adige, Luis, per la gestione “privatistica” di un fondo spese riservato della Provincia autonoma didi cui è stato a lungo presidente. L’uomo politicola somma di 385.890 euro, oltre agli interessi monetari. Lo ha deciso la Sezione centrale di Roma delladeindo al centesimo la decisione dei giudici contabili altoatesini che risale al febbraio 2015. L’interessato ha rilasciato una dichiarazione attraverso i propri legali: “Mi riservo ogni mezzo di impugnazione avverso la, che ritengo profondamente ingiusta”.è stato graziato per buona parte delle contestazioni dalla prescrizione del reato, visto che il periodo per il qualepagare è stato ridotto ai cinque anni precedenti il 2013, data di contestazione da ...

serge_mucci : RT @TgrAltoAdige: Corte dei Conti. Elena Artioli condannata a pagare 27.550 euro di risarcimento alla Provincia di Bolzano per l'uso del fo… - TgrAltoAdige : Corte dei Conti. Elena Artioli condannata a pagare 27.550 euro di risarcimento alla Provincia di Bolzano per l'uso… - alto_adige : Il risarcimento si riferisce all'utilizzo improprio dei fondi consiliari nel corso del 2013 -