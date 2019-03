Atletico Madrid | classiche strisce biancorosse per la maglia 2019-20

Atletico Madrid - classiche strisce biancorosse per la maglia 2019-2020 : anticipazioni maglia Atletico Madrid 2019-2020. L’Atletico Madrid è reduce dall’eliminazione in Champions League ad opera della Juventus, protagonista di una grande rimonta all’Allianz Stadium, ma è già al lavoro in collaborazione con lo sponsor tecnico Nike per predisporre la maglia che sarà indossata nella stagione 2019-2020. Il portale Footyheadlines.com, che ormai da tempo può essere […] L'articolo Atletico Madrid, ...

Squalifica Cristiano Ronaldo - è il giorno della verità dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo attende di conoscere la sanzione che l’Uefa potrebbe comminargli a seguito dell’esultanza durante Juventus-Atletico Madrid Per Cristiano Ronaldo è giunta l’ora di conoscere l’eventuale sanzione a seguito del brutto gesto rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid durante la vittoria della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. In questi giorni si è fatto un gran parlare della ...

Squalifica Ronaldo - è il giorno della verità : attesa per oggi la sentenza per il gesto contro l’Atletico Madrid : E’ il giorno della verità per Cristiano Ronaldo. Infatti, è attesa per oggi la sentenza della commissione disciplinare Uefa, dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid. Due le soluzioni possibili: una Squalifica per Ajax-Juventus o un’ammenda. Più probabile la seconda via, come successo con Simeone dopo l’esultanza dell’andata. Pavel Nedved, vice presidente bianconero, ha commentato: “Non penso che verrà ...

Dalla Spagna : «L'Atletico Madrid punta Mertens» : ROMA - Nell' Atletico Madrid che verrà potrebbe esserci spazio per Dries Mertens . Fuori Dalla Champions e Dalla Coppa del Re e in ritardo sul Barcellona nella Liga , i colchoneros guardano alla ...

Atletico Madrid - occhi su un terzino del Benfica : L' Atletico Madrid è alla ricerca di un sostituto di Filipe Luis per la prossima stagione, secondo quanto riportato da El Mondo Deportivo , i colchoneros hanno messo gli occhi su Grimaldo del Benfica .

La foto di Cristiano Ronaldo che provoca i tifosi dell’Atletico Madrid (foto Ansa che in Italia non vediamo) : provocazione ai tifosi non rilevata dalla Uefa La notizia di ieri è che la Uefa sta indagando su Cristiano Ronaldo e sul suo gesto alla fine della partita vinta dalla Juventus 3-0 contro l’Atletico Madrid. Un gesto che i media e i giornali Italiani – oggi lo ha fatto in maniera patente la Gazzetta dello Sport – paragonano a quello di Simeone all’andata. Non è proprio la stessa cosa. Innanzitutto non è lo stesso gesto, ma ...

Uefa - aperta indagine su gesto Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atletico Madrid : NYON - L'esultanza con cui Cristiano Ronaldo ha festeggiato la qualificazione della Juve ai quarti di finale di Champions League è finita nel mirino della commissione disciplinare dell'Uefa. Il ...

Ronaldo inchiesta UEFA per il gesto durante Juventus-Atletico Madrid : Ronaldo inchiesta UEFA – Potrebbe costare caro a Cristiano Ronaldo il gesto di risposta a Diego Simeone al termine della clamorosa rimonta della Juventus contro l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita nella quale Cr7 è stato protagonista assoluto con una tripletta. -> Leggi anche: Highlights Champions League: Juventus-Atletico Madrid […] L'articolo Ronaldo inchiesta UEFA per il ...

Calcio femminile : pubblico record per il match Atletico Madrid-Barcellona : ... che sarà sede della prossima finale di Champions League,, durante il match del 17 febbraio 2019, è stata registrata la presenza di ben 60.739 spettatori, un record assoluto per il mondo del Calcio ...

Calcio femminile in 61mila per Atletico Madrid-Barcellona - è primato mondiale di spettatori : SPORT femminile SEMPRE PIU' SEGUITO IN SPAGNA: ANCHE BASKET ABBATTE PRIMATI - In Spagna il seguito dello sport al femminile sta conoscendo una crescita esponenziale, davvero rapida. Nel fine ...

Atletico e Real fuori dalla Champions League? Gli albergatori di Madrid festeggiano : Tifosi da tutto il mondo dovranno prenotare stanze, alberghi e stare a Madrid per qualche notte. Il prezzo degli hotel è aumentato Al di là dei risultati sportivi, quindi, la notizia dell'...

Liga - Real Madrid : Zidane buona la prima! L'Atletico k.o. a Bilbao : Simeone al San Mamés. Afp Torna Zidane, terzo allenatore dell'agitata stagione blanca. Torna Isco, e con lui Marcelo e Keylor Navas. Restano le imperfezioni del Madrid 18/19, e resta anche la vittoria,...

Liga : Zidane rianima il Real Madrid - 2-0 al Celta Vigo. L'Atletico cade a Bilbao : TORINO - Il Zidane 2.0 sulla panchina del Real Madrid inizia con la vittoria per 2-0 sul Celta Vigo. I galacticos si portano a - 2 dalL'Atletico Madrid, sconfitto nella trasferta del San Mames, 2-0,. ...

Atletico Madrid - che batosta a Bilbao : perde 2-0 e saluta La Liga : L’Atletico Madrid dice addio a La Liga: poche emozioni al San Mamés, poi decidono nella ripresa le reti di Iñaki Williams e Kenan Kodro.Due gol nella ripresa firmati da Iñaki Williams e Kenan Kodro, regalano la vittoria all’Athetic Bilbao e castigano l’Atletico Madrid che interrompe la sua serie positiva. Una sconfitta pesante per Griezmann e compagni, dopo quella subita allo ”Stadium” dalla Juventus in Champions ...