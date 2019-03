Viminale accelera per dare cittadinanza a Ramy | eroe del bus di Milano

tg24.sky

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il tredicenne di origini egiziane è stato il primo a chiamare i soccorsi all'interno del pullman dirottato dall'autista . Di Maio: "Ha messo a rischio la propria vita, diamogli laper ...

