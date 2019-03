Torino, col tir che viaggiava senza permesso travolse e uccise una donna: condannato (Di giovedì 21 marzo 2019) Giovanni D’Aniello è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere con l’accusa di omicidio stradale. Il primo febbraio dello scorso anno aveva travolto con il suo tir una donna in corso Moncalieri a Torino, trascinando il corpo per oltre 300 metri. L’uomo, incensurato, disse di non essersi accorto di nulla.



