Stati Uniti | una mamma si fa pagare da un pedofilo per abusare di sua figlia

Stati Uniti : cacciata dal pronto soccorso perché allattava : Huntsville, Alabama, Stati Uniti. Il 18 marzo, a una mamma della città di Athens, è accaduto un episodio a dir poco increscioso. Alle 11 e mezza di mattina la signora Ariana Elders è andata al pronto soccorso per donne e bambini dell'ospedale di Huntsville, con suo marito e i suoi due figli, un bimbo di quattro anni e Deklin, un neonato di quattro mesi. La famiglia si è recata in ospedale perché il figlio maggiore non stava bene. La donna è ...

Il NYT : “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” : Il titolo è chiaro: “Ronaldo and Juventus Will Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma della Juventus per la prossima estate. Il club non sarà negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Non ci sarà per evitare il rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia ...

Apple sostiene programmi di media literacy negli Stati Uniti ed Europa - : Una nuova iniziativa di Apple, rivolta ad organizzazioni no profit, per incoraggiare il pensiero critico dei giovani. Lo scopo è quello di allenare le nuove generazioni a come ricercare informazioni ...

Gli Stati Uniti rilevano l’enorme esplosione di un meteorite : Secondo la NASA un’enorme meteorite è esploso nell’atmosfera terrestre a dicembre L’esplosione è stata la seconda più grande del suo genere in 30 anni , e la più grande dopo la palla di fuoco su Chelyabinsk in Russia sei anni fa. Ma è passato in gran parte inosservato fino ad ora perché è saltato sul Mare di Bering, al largo della penisola russa di Kamchatka. La roccia spaziale è esplosa con 10 volte l’energia rilasciata ...

Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro un’azienda mineraria venezuelana statale : Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro un’azienda mineraria venezuelana, accusandola di essere eccessivamente legata al presidente Nicolás Maduro. La Compania General de Mineria de Venezuela, che commercia prevalentemente in oro, e il suo presidente, Adrian Antonio Perdomo Mata,

Le primarie democratiche negli Stati Uniti si annunciano affollate : Nonostante le divergenze su temi come il new deal verde o Israele, i democratici sono Uniti dall’ostilità verso Donald Trump. È presto per prevedere chi vincerà. Leggi

Stati Uniti - Forti piogge nel Midwest : 3 morti : E' di tre morti, due dispersi e migliaia di persone evacuate dalle loro abitazioni. E' questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni alcuni Stati del Midwest americano .

«Altro che dazi - puntate sugli Stati Uniti Per la meccanica è il momento giusto» : Le ragioni credo che siano soprattutto tre: 1- Per almeno mille anni l'economia europea è stata in realtà l'economia di Roma. Dall'Egitto alla Gran Bretagna, tutto veniva deciso dal senato romano. 2- ...

Reddito di cittadinanza - gli esperimenti di Stati Uniti e Canada (già nel 1968) e l’elefante nel corridoio : Tra il 1968 e il 1980 il Canada e gli Stati Uniti conducono cinque esperimenti pilota sul Reddito minimo garantito. L’obiettivo è di monitorarne gli effetti sociali su campioni casuali di famiglie, in vista di una possibile generalizzazione della misura all’intera popolazione. Il primo esperimento è avviato sotto la presidenza di Lyndon Johnson nel New Jersey e in Pennsylvania. Per tre anni coinvolge un campione di 1216 persone composto da ...

Consiglio federale : tentativi di compiacere gli Stati Uniti ai danni della Russia - : Il tentativo di piacere agli americani contro la Russia si rivolterà contro gli interessi della Germania, ha detto il presidente del comitato del Consiglio della Federazione russa per gli affari ...

Si scrive Salvini e Di Maio - si legge Stati Uniti e Cina : C'è una cortina di ferro che separa Movimento 5 stelle e Lega, in mezzo alla quale passa la via della Seta. E lungo la quale la tensione di frontiera è alta, e qualunque incidente potrebbe far deflagrare un conflitto. La strategia vestita su Luigi Di Maio mira a far passare la firma del memorandum attesa per venerdì prossimo, 22 marzo, a Roma come il primo grande passo di politica estera del governo da intestarsi tutto alla ...

La crisi del riciclo negli Stati Uniti : A un anno dal blocco delle importazioni di rifiuti da parte della Cina molte città sono tornate agli inceneritori: uno dei problemi, però, è proprio la raccolta differenziata

Stati Uniti - indice manifatturiero in calo ma aumentano le offerte di lavoro : Le attività sono condizionate dall'incertezza conseguente alle trade war tra Stati Uniti e Cina, dal dollaro forte e dalla frenata dell'economia in Europa e Asia che rallenta le esportazioni. ...

Basket - Mondiali : Italia in terza fascia - evitati gli Stati Uniti : ROMA - Prepariamoci a un accoppiamento difficile per l'ItalBasket di Romeo Sacchetti che, però, ha una certezza: non incontrerà il team Usa almeno nella fase a gironi. Alla vigilia del sorteggio della ...